Зброя для України: США ведуть перемовини з Грецією про купівлю снарядів

Сполучені штати Америки ведуть перемовини про купівлю 75 000 артилерійських снарядів із запасів Збройних сил Греції в рамках зусиль із поповнення боєприпасів України для протистояння Росії.

Про це інформує Ekathimerini.

Зазначається, що американці закуплять 50 000 снарядів калібру 105-мм, 20 000 калібру 155-мм і 5 000 більших снарядів калібру 203-мм. Наразі перемовини щодо закупівлі перебувають на завершальному етапі.

Загальна ціна снарядів, узгоджена грецькою стороною, становить 47 мільйонів доларів США.

Підтримка США України: що відомо

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив у понеділок, 27 листопада, що впевнений в тому, що Конгрес зможе схвалити допомогу Ізраїлю та Україні до початку свят, зокрема, Нового року.

Попри це, у Конгресі США зберігаються розбіжності з приводу пропонованих змін в охороні. Відтак Сполученим Штатам до кінця 2023 року буде важко ухвалити нові заходи з надання допомоги Україні та Ізраїлю.

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