Зброя для України: у Пентагоні розповіли, скільки допомоги США вже відправили

США вже відправили до України 83% критично важливих боєприпасів від обіцяної кількості, ухваленої у квітні.

Після того, як у квітні цього року Конгрес США ухвалив додаткове фінансування військової допомоги Україні, Сполучені Штати відправили українським захисникам переважну більшість обіцяних боєприпасів, а також понад половину систем ППО та вогневих спроможностей зі складів американської армії.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер під час брифінгу в оборонному відомстві США.

“Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-мм калібру, GMLRS [ракети до HIMARS – ред.], боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо. Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включно з ракетами до Stinger і HAWK, а також виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, зокрема бомб малого діаметра та боєприпасів 105-мм калібру”, – заявив Райдер.

За його словами, виділене озброєння, яке є в наявності на складах Пентагону, відправляється до України протягом кількох днів або тижнів від моменту ухвалення рішенні. Але деяке спорядження потребує ремонту, тому його постачання затримується на час, необхідний для приведення спорядження у боєздатний стан.

Речник Пентагону уточнив, що після ухвалення Конгресом додаткового фінансування США вже відправили до України:

тисячі артилерійських снарядів;

тисячі броньованих транспортних засобів;

тисячі ракет до HIMARS та протитанкової зброї;

десятки артилерійських систем;

сотні ракет до ППО;

одну батарею Patriot;

десятки інших систем озброєння.

“Разом із нашими союзниками та партнерами, ми майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов’язалися забезпечити на саміті НАТО”, – додав Райдер.

Він також зазначив, що станом на 12 листопада у США залишається можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад 9 млрд доларів.

“Ми продовжимо надавати допомогу та збираємось використати наявні кошти, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне для стримування російської агресії та боротьби з нею”, – підкреслив речник Пентагону Пет Райдер.

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували ідею Трампа про створення буферної зони в Україні. За словами Пета Райдера, США й надалі підтримуватимуть Україні, а прогнозувати зараз дії майбутньої адміністрації Трампа недоречно.

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