Зброя глибинного ураження: на "Рамштайні" партнери України вже самі говорили про її необхідність

Така зброя дасть змогу Україні завдавати ударів по логістичних шляхах ворога, складах і командних пунктах на ТОТ.

У середу, 14 лютого, стали відомі результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони Україні у форматі "Рамштайн". Під час заходу партнери України вже самі говорили про необхідність надати нашій державі далекобійну зброю.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони України Ілларіон Павлюк.

"На цьому "Рамштайні" партнери самі говорили про необхідність надати Україні зброю глибинного ураження… У нас є повне розуміння, що це надзвичайно важлива частина боротьби і знекровлення нашого ворога", - повідомив він.

Така зброя дасть змогу Україні завдавати ударів по логістичних шляхах ворога, складах і командних пунктах на тимчасово окупованих територіях, зазначив Павлюк.

"Наші партнери добре розуміють, що це потрібно і яке саме озброєння потрібне", - додав Павлюк.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров вже прозвітував про результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони Україні у форматі "Рамштайн". Він наголосив, що Україна посилює протиповітряну оборону як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались.

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