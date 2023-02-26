Зброя, що змінила перебіг війни України з Росією: експерти США назвали три головні види з нищівним ефектом

Є зразки, що вже допомогли змінити перебіг війни.

Коли президент Росії Володимир Путін рік тому спробував захопити Київ, більшість спостерігачів очікували швидкої перемоги загарбників.

Ці ранні прогнози успіху Росії не виправдалися, на що експерти посилаються як на низку факторів, включно з вищим моральним духом і кращою військовою тактикою з українського боку, а також – що важливо – з постачанням західного озброєння.

У CNN назвали головну зброю, що українці використали з нищівним ефектом.

На самому початку війни бійці з обох сторін очікували, що колони російської бронетанкової техніки за кілька днів почнуть рухатися до столиці України Києва.

"Українцям було потрібно щось, що могло б притупити цю атаку – і знайшли це у вигляді Javelin, керованої протитанкової ракети з плеча, яку може розгорнути одна людина", – пише експерт CNN Бред Лендон.

Javelin

У CNN назвали комплекси Javelin зброєю типу "вистрілив і забув". Щойно його оператор робить постріл, можна бігти в укриття, поки ракета знаходить шлях до цілі.

"Це було особливо важливо в перші дні війни, оскільки росіяни, як правило, залишалися в колонах, намагаючись увійти в міські райони. Оператор Javelin міг вистрілити з будівлі або за деревом і зникнути до того, як росіяни змогли вистрілити у відповідь", – пояснює Бред Лендон.

Javelin також добре вражає слабке місце російських танків – їхню "горизонтальну поверхню", оскільки його траєкторія після запуску вигинається вгору, а потім падає на ціль зверху.

"Дійсно, вплив "Джавелінів" був настільки великим, що через два з половиною місяці війни президент США Джо Байден відвідав завод в Алабамі, де вони виготовляються, щоб похвалити співробітників за допомогу в захисті України", – пише експерт.

У "Джавелінів" була ще одна перевага, особливо актуальна на початку війни: їхня низька вартість і використання в оборонних цілях.

"Це робить їх політично легшими для інших країн", — написав в аналітичному виданні Conversation Майкл Армстронг, доцент Університету Брока в Онтаріо.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

HIMARS

Мисокомобільна артилерійська ракетна система M142 — це перевірена в боях, смертоносна система повного спектру бойових дій, що швидко реагує.

"Хаймарс" — це 5-тонна вантажівка з контейнером, який може запускати по шість ракет майже одночасно, відправляючи свої вибухові боєголовки далеко за лінію фронту на полі бою, а потім швидко змінювати позиції, щоб уникнути контрудару.

"Якщо Javelin був культовою зброєю ранніх фаз війни, то HIMARS є культовою зброєю пізніх фаз", — написав у січні Марк Канкіан, старший радник Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

HIMARS стріляє боєприпасами GMLRS (керована ракетна система залпового вогню), які мають радіус дії від 70 до 80 км. А їхні системи навігації GPS роблять їх надзвичайно точними в межах приблизно 10 м від наміченої цілі.

Удари змусили росіян перемістити свої склади боєприпасів далі в тил, тим самим зменшивши доступну вогневу міць російської артилерії поблизу лінії фронту та ускладнивши матеріально-технічну підтримку.

Фото: УНІАН

Дрон Bayraktar TB2

Дрон турецької розробки став одним із найвідоміших у світі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдяки його використанню у війні в Україні.

Він відносно дешевий, зроблений із готових деталей, має смертельну потужність і записує свої дії на відео.

Він знищує російську бронетехніку, артилерію та лінії постачання за допомогою ракет з лазерним наведенням і "розумних" бомб, які він несе.

"Вірусні відео TB2 є чудовим прикладом сучасної війни в епоху TikTok", — написав на веб-сайті Atlantic Council старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Аарон Стайн.

За словами експерта, "Байрактар" TB2 не був "чарівною зброєю", але він був "достатньо хорошим".

Серед слабких сторін він назвав недостатню швидкість і вразливість до протиповітряної оборони.

Сімнадцять із 40-50 ТБ2, які отримала Україна, були знищені в бою, повідомляє розвідувальний сайт Oryx.

Водночас Стайн каже, що кількість втрат переважує низька вартість дронів, тому їх можна відносно легко замінити.

"Дійсно, план створення конвеєра з виробництва безпілотників в Україні був розроблений ще до війни. А використання безпілотників потенційно врятувало життя українських пілотів, яким за інших обставин довелося б виконувати завдання", — написав експерт.

За його словами, нещодавні звіти з України вказують на те, що TB2, можливо, відіграє меншу роль, оскільки російські війська з’ясовують, як з ним боротися, однак дрон був незамінним, коли становище України було найбільш уразливим.

Водночас український військовий експерт Михайло Самусь зазначив, що стає очевидним: літаки до квітневої операції Україні отримати не вдасться.

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