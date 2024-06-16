Зброя та боєприпаси для України: у Sunday Times розповіли, як посередники наживаються на війні

Українська сторона була змушена купувати боєприпаси не безпосередньо у виробників.

Українська сторона під час закупівлі зброї та боєприпасів зіштовхується з посередниками, які серйозно завищують ціну.

Про це розповів засновник Агенції оборонних закупівель України, юрист Володимир Пікузо в інтерв'ю The Sunday Times.

Попри те, що Україна закуповує велику кількість західного озброєння, Київ все ще сильно залежить від того, що не зберігається чи не виробляється в країнах НАТО.

Пікузо і його команда полюють за зброєю радянських часів, особливо за нестандартними боєприпасами.

"Компетенція з виробництва таких боєприпасів у країнах НАТО практично втрачена. Хоча Чехія, Болгарія, Румунія і Словаччина зараз відновлюють виробництво, "їхніх виробничих потужностей критично не вистачає", - сказав Пікузо.

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Водночас шведські та норвезькі виробники відмовилися запустити виробничі лінії, посилаючись на високу вартість інвестицій і недостатню прибутковість.

"Київ був змушений звернутися до інших джерел, зокрема до торговців зброєю та посередників у "темних куточках світу", - мовиться в повідомленні.

Крім того, Пікузо визнав, що тіньовий ринок торгівлі зброєю має свої переваги.

"Я не буду називати конкретні країни... але в багатьох таких країнах їхня корупція є нашим союзником. У цих країнах ми іноді робимо те, що заборонено їхнім законодавством", - поділився він.

Також він навів приклад, що його команда намагалася закупити "критично необхідну партію боєприпасів", експорт яких був заборонений національним урядом однієї держави.

"Ми отримуємо категоричну відмову, але потім нам телефонують і радять надіслати лист про наміри певній компанії-посереднику, можливо, навіть не в цій країні. Коли ми надсилаємо лист про наміри і нам надають проект контракту, ми одразу отримуємо дозвіл на поставку цієї партії в Україну" - підкреслив юрист.

Додамо, Україна хоче позбутися залежності від своїх союзників щодо зброї та боєприпасів, але для цього потрібні гроші.

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