Зброя в Україну вирушає шаленими темпами: адміністрація Байдена різко збільшила постачання

Пентагон здійснює додаткові морські та повітряні перевезення, щоб встигнути передати Україні всю обіцяну зброю до приходу до влади Трампа.

В останні тижні свого перебування при владі адміністрація 46-го президента США Джо Байдена поспішає виконати взяті на себе зобов'язання та збільшує темп постачання зброї до України, щоб забезпечити її захисникам можливість протистояти російській агресії у 2025 році.

Про це пише CNN з посиланням на джерела у Білому домі.

За інформацією джерел, найближчими днями Білий дім планує оголосити про виділення чергового пакету допомоги на суму 500 млн. доларів, до якого увійде зброя зі складів Пентагону.

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"Адміністрація вкладає ресурси в те, щоб доставити раніше оголошену зброю в Україну до того, як Байден залишить свою посаду. Міністерство оборони зараз робить історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів. Від сьогоднішнього дня до середини січня ми поставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості", – сказав високопосадовець з адміністрації Байдена.

Джерела уточнили, що постачання зброї до України прискореними темпами координує особисто радник із національної безпеки Джейк Салліван за дорученням президента. Наразі Пентагон здійснює додаткові морські та повітряні перевезення, щоб укластися в строк постачання.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Зеленський планує провести телефонну розмову з чинним президентом США Джо Байденом. Він хоче переконати Байдена, що поки триває його каденція, він має юридичні можливості зробити рішучий крок і все ж таки запросити Україну до НАТО.

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