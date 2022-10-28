Збройні сили Німеччини успішно випробували лазерну зброю для боротьби з БПЛА

Нова зброя також підходить для захисту від снарядів та ракет

Німецькі збройні сили успішно провели випробування нової лазерної зброї для захисту від безпілотних літальних апаратів і ракет. Під час тестів на фрегаті "Саксонія", були отримані підтвердження про те, що з цілі можна успішно збивати в умовах бойових дій.

Після випробувань обладнання, яке було встановлено в контейнері для морських перевезень, буде продовжена розробка оперативної системи лазерної зброї для Військово-Морських сил ФРН, повідомляє DW.

Завдяки своїм можливостям система може добре боротися з рухомими маленькими цілями. Також нова зброя може стати хорошим захистом від снарядів і керованих ракет.

"До роботи над проектом залучили європейське оборонне підприємство MBDA і німецький машинобудівний концерн Rheinmetall. За їхніми даними, на випробуваннях, що відбулися в кінці серпня в морі біля полігону Бундесверу в землі Шлезвіг-Гольштейн, система успішно показала себе в боротьбі з дронами на близькій відстані. Подальші тести будуть проходити до середини 2023 року", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина запросила у Швейцарії дозвіл на постачання Україні боєприпасів до установок Gepard.

Також раніше ми інформували, що Бундесвер опублікував оновлений список озброєння, яке Німеччина передала Україні від початку 2022 року.

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