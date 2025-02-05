Зеленський: 40% зброї та техніки на полі бою – українського виробництва

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нині 40% зброї та техніки, яка використовується українськими військовими, виробляється всередині країни. Водночас він наголосив, що внесок Сполучених Штатів в обороноздатність України становить близько 30%.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю Пірсу Моргану.

За словами Зеленського, з кожним роком Україна збільшує обсяги виробництва продукції військово-промислового комплексу. Президент наголосив, що вже у 2025 році 40% всієї техніки, яка застосовується на фронті, буде українського виробництва.

"Важливо, що ми стали більше виробляти в Україні. Десь 40% всього на 2025 рік – це вітчизняне виробництво. І це дає не спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо", – пояснив він.

Попри зростання внутрішнього виробництва, військова підтримка союзників залишається вкрай необхідною. Зеленський зазначив, що постачання озброєння не зупинялося, хоча в останні півтора року спостерігалися певні затримки.

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"Допомога дуже потрібна. Допомога сьогодні не зупинена. Вона йде так, як і йшла. Я скажу вам чесно, останній рік або півтора деякі були процеси уповільнені. На жаль, вчасно важливі речі до нас не приходили, але з часом вони все ж таки доходили", – розповів президент.

Він наголосив, що підтримка партнерів дозволяє посилювати обороноздатність країни та захищати українські території.

"Це давало можливість підтримувати нашу армію, посилювати наші Збройні сили, Сили оборони і, безумовно, захищатись від ворога", – додав Зеленський.

Окремо Зеленський зупинився на ролі США у військовій підтримці України, підкресливши, що без їхньої допомоги або в разі значного її скорочення ситуація на фронті може ускладнитися.

"Внесок в обороноздатність і безпеку України, Сполучених Штатів Америки сьогодні сягає 30%, можна уявити, що буде з нами без цих 30%", – зауважив президент.

Нагадаємо, США поновили постачання озброєння Україні після короткої зупинки, що тривала кілька днів. В адміністрації президента Дональда Трампа існують розбіжності щодо подальшої військової підтримки Києва. Деякі представники уряду виступають за скорочення постачання зброї зі стратегічних запасів США.