Зеленський анонсував конференцію на рівні міністрів оборони держав щодо військової допомоги Україні

Йдеться про Конференцію північноєвропейських союзників, що стане продовженням і розширенням формату "Рамштайн".
В Копенгагені 11 серпня починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав – партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю.
Про це глава держави сказав у відеозверненні 10 серпня.
"Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи. Що більше зброї отримує Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя", – зазначив Зеленський.
Він також запевнив, що ЗСУ, розвідка й правоохоронні органи не залишать без відповіді російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще понад десять – поранені, п’ятеро – у важкому стані.
"Російські війська били "Градами". Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, укотре доводить, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна", - сказав президент.
Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що завершити активну фазу війни в Україні життєво необхідно до настання зими.
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