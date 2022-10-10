"Зеленський дуже крутий вождь": Кулеба повідомив, чи вдалося домовитися про постачання зброї з Африки

В Африці у захваті від української армії та зброї, а також від усіх українців.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "1+1" під час телемарафону, коли відповідав на питання щодо постачання зброї з Африки.

"Скажу від зворотнього - дуже сильно в Африці цікавляться якраз українською зброєю, яка показала свою ефективність на полі бою. Ми її зараз не продаємо, все йде виключно для ЗСУ, але в Африці є захвати від нашої армії, є захват від нашої зброї и взагалі є величезний захват від усіх українців", - зазначив Кулеба.

Він розповів про африканського міністра, який назвав президента України Володимира Зеленського "дуже крутим вождем".

"Ваш Зеленський - дуже крутий вождь", - сказав він (африканський міністр - ред.). Тут є також частина Африки, яка захоплюється Україною дуже сильно, але є страх і перед Росією. З усім цим потрібно працювати і я переконаний, що результат буде, але це займе трохи часу", - додав Кулеба.

Кулеба почав історичне турне країнами Африки: що відомо

Нагадаємо, що 3 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба почав "історичне турне" країнами Африки. Турне стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна – Африка. Це перший в історії української дипломатії візит голови МЗС до цього регіону. Першою країною, яку він відвідав, став Сенегал, що нині головує в Африканському Союзі.

Кримська платформа – ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму.

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