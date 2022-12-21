Зеленський може попросити у президента США винищувачі F-16 - NBS News

Винищувачі General Dynamics F-16 Fighting Falcon є опорою ВПС США, а також використовуються багатьма країнами по всьому світу

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Білого дому Джо Байденом може закликати поставити для українських військових винищувачі F-16.

Про це повідомляє видання NBS News.

У статті вказується, що якщо голова Білого дому погодиться передати Україні винищувачі F-16, то це стане значним кором вперед щодо підтримки українців у прагненні захиститись від російських агресорів.

Зазначимо, що літаки F-16 на початку російського вторгнення мали б відправитись до Польщі, а Варшава мала б поставити свої старі радянські літаки України, однак пізніше ця угода зірвалась і більше не обговорювалась.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для успішного застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot українським військовим доведеться пройти навчання, яке триватиме кілька місяців.

Крім того, ми раніше інформували, що у США були запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського.

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