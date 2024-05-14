Зеленський на зустрічі із Блінкеном зробив важливу заяву про захист Харкова та області

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві 14 травня наголосив, що для захисту Харкова та області Україні необхідно два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це пише УНІАН.

"Для нас дуже важливо отримати її (ухвалену допомогу від США - ред.) якомога швидше", - сказав Зеленський.

За словами глави держави системи і засоби ППО – це "найбільший дефіцит" для Сил оборони.

"Я думаю, що це найбільша проблема. І ми дійсно сьогодні потребуємо два "Петріоти" для Харкова і Харківської області", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що хоче обговорити з Блінкеном майбутні безпекові гарантії для України і мирний саміт, який пройде у Швейцарії.

"Нам потрібна участь не лише Сполучених Штатів. Нам потрібна допомога від президента Байдена і від вас, аби залучити якомога більше країн до саміту миру", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня у рамках першого візиту, після того, як минулого місяця Конгрес США ухвалив пакет військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

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