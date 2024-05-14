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Зеленський на зустрічі із Блінкеном зробив важливу заяву про захист Харкова та області

Зеленський на зустрічі із Блінкеном зробив важливу заяву про захист Харкова та області

Володимир Зеленський зробив важливу заяву про захист Харкова та області / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Україні якомога швидше потрібна військова допомога, яку затвердили США.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві 14 травня наголосив, що для захисту Харкова та області Україні необхідно два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.  

Про це пише УНІАН.

"Для нас дуже важливо отримати її (ухвалену допомогу від США - ред.) якомога швидше", - сказав Зеленський.

За словами глави держави системи і засоби ППО – це "найбільший дефіцит" для Сил оборони.

"Я думаю, що це найбільша проблема. І ми дійсно сьогодні потребуємо два "Петріоти" для Харкова і Харківської області", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що хоче обговорити з Блінкеном майбутні безпекові гарантії для України і мирний саміт, який пройде у Швейцарії.

"Нам потрібна участь не лише Сполучених Штатів. Нам потрібна допомога від президента Байдена і від вас, аби залучити якомога більше країн до саміту миру", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня у рамках першого візиту, після того, як минулого місяця Конгрес США ухвалив пакет військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

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