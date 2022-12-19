Зеленський назвав умову, яка позбавить Росію головного інструменту терору

Рішення західних партнерів надати Україні сучасні системи проти повітряної оборони буде одним з найпотужніших кроків, що наблизить закінчення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

Зеленський підкреслив, що надання сучасних систем ППО позбавить країну-агресора головного військового інструменту.

"Шановні партнери, допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору", - зазначив глава держави.

Також президент заявив, що Росія буде вимушена шукати шляхи припинення агресії проти України, коли більше не зможе тероризувати українців своїми ракетами.

Нагадаємо, раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж заявив, що Росія під час ракетних ударів використовує боєприпаси 40-річної давнини, оскільки радянських ракет окупанти вдосталь.

Крім того, ми раніше інформували, що останнього масованого ракетного удару по території Україні росіяни завдали 16 грудня. Зокрема, по Києву загарбники випустили 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

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