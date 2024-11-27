Зеленський назвав зброю, яка може захистити від нових ракет РФ: подробиці розмови з генсеком НАТО

За словами президента України, необхідне озброєння є в партнерів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо посилення української системи ППО.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Вчора відбулася зустріч Ради Україна – НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети. Ми обговорили з Марком наявні можливості реагування – необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів", – написав гарант.

Він нагадав, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо постачання Україні систем ППО та іншого озброєння для фронту досі не реалізовані у повному обсязі.

"Ми очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей. Нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії допоміг. Але тиск на Росію треба підтримувати й збільшувати на різних рівнях", – підкреслив Зеленський.

Під час розмови також обговорювалась координація роботи з партнерами України заради виконання попередніх домовленостей та посилення військового й політичного тиску на державу-агресорку. Президент зазначив, що зокрема йшлося про запрошення України до НАТО.

Нагадаємо, на думку американського військового, війна в Україні може тривати ще впродовж трьох років. Підполковник ВПС США Джахар "Френкі" Матісек виступає за замороження війни і об'єднану місію європейських країн, які це контролюватимуть.

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