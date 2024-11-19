Зеленський оголосив про завдання виготовити 3000 крилатих ракет і 30 тисяч дронів

Президент України Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості заявив про плани держави щодо виробництва озброєнь.

Про це глава держави розповів під час виступу у Верховній Раді.

Зеленський повідомив, що дрони компенсують відсутність артилерії в армії. Він анонсував, що наступного року Україна виготовить щонайменше 30 тис. далекобійних дронів.

"Бригадам треба більше власних коштів і ми збільшимо прямі кошти для бригад", – заявив президент.

"В цьому році ми виробили більш ніж 2,5 млн пострілів. Ми зробили довгі "Нептуни". І вже є перші ураження. Поставив завдання зробити 3000 крилатих ракет. Буде створена Технологічна ставка", – анонсував глава держави.

До слова, напередодні міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна збільшила виробництво крилатих ракет "Нептун" та удосконалила їх для ураження цілей на дальніх відстанях. Уже виготовлено перші 100 ракет.

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