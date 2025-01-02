Зеленський підписав закон про право на звільнення військових у разі втрати рідних

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює право військовослужбовців на звільнення з військової служби у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних брата чи сестри.

Як зазначається у картці законопроєкту №11531 на сайті Верховної Ради, документ був повернутий до парламенту з підписом Президента 31 грудня 2023 року.

Закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Згідно з положеннями закону, Кабінету Міністрів України доручено протягом 10 днів:

• Розробити нормативно-правові акти, необхідні для впровадження закону;

• Привести нормативні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із новим законом.

Це рішення забезпечить реалізацію права на звільнення з військової служби у випадках, коли військові втратили близьких родичів унаслідок війни.

Раніше Президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав законопроєкт № 12104 про відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні.