Зеленський повідомив подробиці про звіт міністра оборони щодо перших американських танків Abrams

За словами глави держави, це буде суттєве посилення.

Президент України Володимир Зеленський надав подробиці важливого звіту від міністра оборони Рустема Умєрова щодо американських танків Abrams. Бойові машини вже перебувають на території України.

Про це йшлося в зверненні президента 25 вересня ввечері.

За словами Зеленського, танки готують, щоб посилити наші дії проти окупантів.

Також він повідомив про роботу щодо отримання всіх інших збройних можливостей, зокрема, і винищувачів F16. Наразі триває підготовка пілотів та інфраструктури.

"Це стосується і далекобійної зброї – ми робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є. Найкраще – щоб ми могли виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї. Це безальтернативно. Щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти, крок за кроком побудуємо всі необхідні виробництва", – додав Зеленський.

Характеристики танка Abrams / Інфографіка: Military Media Center

Нагадаємо, танки M1 Abrams - основний бойовий танк третього покоління виробництва США.

Нагадаємо, 25 вересня західні ЗМІ з посиланням на двох чиновників оборони США повідомили, що першу партію танків Abrams доправили до України.

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