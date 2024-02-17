Зеленський про виробництво зброї в Україні: "Здивуємо Росію цього року"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року здивує Росію дронами та системами радіоелектронної боротьби власного виробництва.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.

"Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми, я впевнений, у позитиві для нас і в негативі для Росії, здивуємо їх цього року дронними системами, системами РЕБ. Це наші технології, наші вітчизняні", - заявив президент.

Зеленський також наголосив, що це – паралельний шлях, який Україна робить, поки чекає на військову допомогу від партнерів.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на вихід Збройних сил з Авдіївки.

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