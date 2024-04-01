Зеленський провів з військовими та урядовцями нараду щодо дронів: що запланували

Учасники наради оновили та деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня з військовими та урядовцями нараду щодо дронів. Глава держави повідомив про важливі рішення.

Про це Зеленський написав у Мережі.

"Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів. Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", – йдеться в повідомленні президента.

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Учасники наради обговорили, як забезпечити гнучкість українського оборонно-промислового комплексу.

"Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них", – зауважив Зеленський.

Він заявив про важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.

"Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт", – резюмував президент.

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Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими та урядовцями 1 квітня / Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими та урядовцями 1 квітня / Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими та урядовцями 1 квітня / Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, в лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що 2024 року Україна наздогнала Росію за кількостю виробництва дронів-камікадзе, подібних до Shahed-131 та Shahed-136.

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