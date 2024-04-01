Зеленський провів з військовими та урядовцями нараду щодо дронів: що запланували

Учасники наради оновили та деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня з військовими та урядовцями нараду щодо дронів. Глава держави повідомив про важливі рішення.
Про це Зеленський написав у Мережі.
"Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів. Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань", – йдеться в повідомленні президента.
Учасники наради обговорили, як забезпечити гнучкість українського оборонно-промислового комплексу.
"Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них", – зауважив Зеленський.
Він заявив про важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.
"Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт", – резюмував президент.
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Нагадаємо, в лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що 2024 року Україна наздогнала Росію за кількостю виробництва дронів-камікадзе, подібних до Shahed-131 та Shahed-136.
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