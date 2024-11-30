Зеленський розповів, скільки крилатих ракет збили F-16 під час останньої атаки

Попри обмежену кількість літаки F-16 показують себе ефективно.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої масованої ракетної атаки літаки F-16 ефективно знищили сім крилатих ракет, які летіли до цивільних об’єктів.
Про це президент заявив в інтервʼю Sky News.
Він заявив, що наразі Україна має обмежену кількість винищувачів F-16, але вони показують високу ефективність у боротьбі з крилатими ракетами ворога.
"Як працюють F-16 на сьогоднішній день? Дуже добре. Здебільшого, відмінно. У нас дуже мало F-16. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не може використовувати весь потенціал F-16.
Крім того, ми раніше інформували, що через пілотів Україна не отримає повну ескадрилью F-16 до кінця року.
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