Зеленський розповів, скільки крилатих ракет збили F-16 під час останньої атаки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої масованої ракетної атаки літаки F-16 ефективно знищили сім крилатих ракет, які летіли до цивільних об’єктів.

Про це президент заявив в інтервʼю Sky News.

Він заявив, що наразі Україна має обмежену кількість винищувачів F-16, але вони показують високу ефективність у боротьбі з крилатими ракетами ворога.

"Як працюють F-16 на сьогоднішній день? Дуже добре. Здебільшого, відмінно. У нас дуже мало F-16. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не може використовувати весь потенціал F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що через пілотів Україна не отримає повну ескадрилью F-16 до кінця року.

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