Зеленський відверто сказав, чи допоможуть Україні нові Patriot

Президент наголосив, що систем ППО ніколи не достатньо. Це показала остання ворожа атака на Київ.

Нові системи ППО Patriot, які партнери передадуть Україні, допоможуть, але цих систем недостатньо.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Інституті Рональда Рейгана, відповідаючи на запитання.

Глава держави подякував партнерам за нові системи Patriot, але сказав, що їх недостатньо. Це продемонструвала остання російська ракетна атака на Київ 8 липня.

"Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо", – сказав Зеленський, навівши приклад останньої атаки на Київ, "який, здається, був добре захищений".

Президент України звернув увагу, що російські війська використовують різні типи нового озброєння.

"Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, в Білому домі оголосили, що США, Німеччина, Нідерланди, Італія та Румунія передадуть Україні додаткових п’ять систем ППО Patriot та SAMP-T.

Україна отримає ще 5 Patriot

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