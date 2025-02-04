Зеленський заявив про ядерну зброю через відтягування вступу України до НАТО

Україна має чимось захищатися, якщо приєднання до Альянсу потребуватиме десятиліття, вважає президент.

Україна має отримати ядерну зброю та достатню кількість ракет, щоб зупинити Росію, якщо процес вступу України до НАТО затягується.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, йдеться на сторінці у соцмережі Х Моргана.

Президент відреагував щодо ситуації із затягуванням процесу вступу України до НАТО, заявивши, що Україна потребує захисту, якщо приєднання до Альянсу триватиме десятиліття.

"Дайте нам ядерну зброю і ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити РФ", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 4 лютого український президент заявив, що РФ взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС.

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