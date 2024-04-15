Зеленському презентували український аналог російського "Ланцета": характеристики дрона

Новий український дрон здатен завдавати ударів по об'єктах на великій відстані від фронту.

Працівники оборонно-промислового комплексу 13 квітня представили президенту Володимиру Зеленському нову модель українського безпілотника, що зможе завдавати удари по об'єктах у тилу ворога на відстані понад 100 кілометрів та нести бойову частину у 3 кілограми.

Про це повідомляє "Мілітарний".

Як пише видання, український дрон, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів та здобув перші перемоги, успішно уразивши, зокрема, російський зенітний ракетний комплекс.

"У перспективі нова розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і у небі завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині. Полюючи на ворожі розвідувальні безпілотники, що наводять російські авіаційні та ракетні удари по українському тилу та передовій, він зможе знизити ударний потенціал російських військ", - пише ЗМІ.

Характеристики дрона

Новий дрон українського виробництва має зайняти ту ж нішу, що і російський "Ланцет", завдаючи високоточні удари по важливим одиницям бойової техніки на великій відстані від лінії фронту.

Дрон має електричний двигун та запускається з катапульти, що робить його застосування простим для користувачів.

Новий Х-подібний фюзеляж забезпечує безпілотнику високу маневреність та можливість ураження статичних та рухомих цілей по різних траєкторіях. Зокрема, він здатен заходити на ціль під прямим кутом.

На борту безпілотника може встановлюватись бойова частина вагою до 3 кілограмів. Вона представлена у різних версіях: уламкова, термобарична або бронебійна з ударним ядром. Остання може пробивати до 40 мм броні та завдавати серйозні ураження техніці.

Для перехоплення повітряних цілей безпілотник буде оснащуватись уламковою бойовою частиною.

Які цілі зможе збивати

Максимальна швидкість безпілотника не перевищує 180 км/год, а тому його основними цілями можуть бути об’єкти, що рухаються повільніше 130 км/год. Фактично мова йде про російські дрони "Орлан-10", Zala та "Ланцети", хоча теоретично це можуть бути і зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери.

Важливим елементом нового українського ударного комплексу є дрон-ретранслятор, що працює в парі з боєприпасом, що баражує. Він виконує задвданян з пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрону та об’єктивного контролю наслідків влучання.

Усі безпілотники комплексу оснащуються високонадійними модулями шифрованого зв’язку (стандарт AES256), що дозволяє працювати в умовах активного придушення системами РЕБ.

Ще одним важливим нововведенням для ударного комплексу стала інтеграція системи "машинного зору", яка забезпечує захоплення об’єктів та автоматичне донаведення на ціль.

На сьогоднішній день безпілотний комплекс перебуває на етапі доведення. Воно відбувається в умовах постійних пусків та застосувань в зоні бойових дій, де дрон вже успішно знищує ворожу техніку.

Вартість одного такого безпілотного літака не розкривається, проте за словами розробників вона співмірна з вартістю більшості українських дронів оперативно-тактичного класу.

Нагадаємо, дрони змінюють події на фронті в Україні, як танки під час Першої світової .

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