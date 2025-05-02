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Зеленський доручив прискорити створення українських балістичних ракет
Далекобійну зброю український президент назвав ефективною гарантією безпеки.
Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки поставив завдання прискорити створення українських балістичних ракет.
Про це він повідомив під час традиційного вечірнього звернення у п’ятницю, 2 травня.
За його словами, сьогодні були дуже детальні доповіді про українську ракетну програму, зокрема про нові ракетні розробки та виробництва.
«Завдання — максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність — це чітка та ефективна гарантія безпеки для України», — наголосив Зеленський.
Український президент нагадав, що Росія продовжує відмовлятись від повного, тривалого припинення вогню.
«Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно — як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла», — зазначив він.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров раніше повідомив, що Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет. Це відбувається у межах державної грантової програми.