Зеленський доручив прискорити створення українських балістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки поставив завдання прискорити створення українських балістичних ракет.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього звернення у п’ятницю, 2 травня.

За його словами, сьогодні були дуже детальні доповіді про українську ракетну програму, зокрема про нові ракетні розробки та виробництва.

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«Завдання — максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність — це чітка та ефективна гарантія безпеки для України», — наголосив Зеленський.

Український президент нагадав, що Росія продовжує відмовлятись від повного, тривалого припинення вогню.

«Ми захищаємо наші позиції, ми будемо діяти відповідно — як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла», — зазначив він.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров раніше повідомив, що Україна вже фінансує розробки крилатих і балістичних ракет. Це відбувається у межах державної грантової програми.