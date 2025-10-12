- Дата публікації
-
- Категорія
- Зброя
- Кількість переглядів
- 359
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський назвав головні цілі для Tomahawk і порівняв тактику з РФ
Президент України пояснив, як удари по військових цілях ослаблять Росію.
Використання американських крилатих ракет великої дальності Tomahawk буде обмежено виключно військовими цілями.
Президент України Володимир Зеленський сказав про це в інтерв’ю Fox News.
Глава держави підкреслив, що основна мета — зменшити здатність Росії вести тривалу війну, оскільки Кремль фінансує агресію за рахунок продажу енергоносіїв.
«На мою думку, найважливіше — зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну. І це єдиний спосіб, як це зробити, або чинити тиск на Путіна дипломатичними засобами… або чинити тиск на нього на полі бою. Але передусім — зменшення спроможності, можливостей Росії продовжувати війну», — пояснив Зеленський.
Жодних ударів по цивільних об’єктах
Зеленський також провів чітке розмежування між тактикою України та Росії, підкресливши, що навіть попри біль втрат серед військових та цивільного населення, українська сторона ніколи не завдавала ударів по цивільних об’єктах у Росії.
«Тому, якщо ми говоримо про далеку дистанцію, ми говоримо тільки про військові цілі. Ось і все. Ми ніколи, навіть з усім цим болем втрат… наш народ ніколи не завдавав атак по їхніх цивільних. У цьому велика різниця між Україною і Росією», — наголосив президент.
Таким чином, у разі отримання Tomahawk, їхнє застосування буде спрямоване виключно на військові об’єкти та інфраструктуру, що живить російську військову машину.
Президент України Володимир Зеленський також розповів подробиці про можливе передавання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk.