Зеленський поставив нове амбітне завдання щодо виробництва дронів: скільки мають виготовити

Україна планує виробляти 20 мільйонів дронів на рік / © Associated Press

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Україна масштабувала виробництво безпілотників до 10 мільйонів на рік і має намір подвоїти цей показник. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистих заходів з нагоди Дня української державності.

Україна вироблятиме 20 млн дронів на рік: заява Зеленського

Глава держави нагадав, що початкові плани щодо розвитку цієї галузі спершу викликали сумніви у суспільстві та серед експертів, проте реальні обсяги виготовлення техніки суттєво перевершили перші прогнози.

«Я пам’ятаю, як вперше озвучив публічно план держави — мільйон дронів на рік. І було багато скепсису всюди: і зовні, і всередині. А зараз можемо констатувати: ми робимо десять мільйонів дронів на рік. Десять. І буде 20. Ми зробимо це разом із нашими партнерами, вкотре доведемо успіх ОПК — українського, партнерського, європейського», — зазначив Зеленський.

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Окрім значного нарощування виробництва ударних та розвідувальних дронів, президент відзначив і успіхи у сфері протиповітряної оборони.

За його словами, на сьогодні українські дрони-перехоплювачі демонструють високу ефективність, збиваючи щонайменше 90% ворожих ударних БпЛА типу «Шахед».

Українські дрони вперше долетіли до Сибіру

Нагадаємо, українські безпілотники вперше долетіли до Сибіру та уразили нафтопереробний завод в Омську на відстані майже 2,5 тисячі кілометрів від кордону. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, відтепер у Росії не залишилося жодного НПЗ, який був би недосяжним для українських засобів ураження.

За словами глави держави, упродовж цього тижня українські військові досягли важливих результатів у межах виконання плану «далекобійних санкцій» проти об’єктів, які забезпечують воєнну машину РФ. Окрім Сибіру, під удари потрапили нафтові об’єкти в Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, а також у Татарстані й Башкортостані.

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Також українські безпілотники уразили військовий аеродром у Воронезькій області, стратегічне підприємство у Твері та інші об’єкти в Московському, Ленінградському й Брянському регіонах. Зеленський подякував усім залученим підрозділам за влучність і підкреслив, що план далекобійних санкцій виконується чітко.

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