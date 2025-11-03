Зеленський розповів, яку зброю Україна готова віддавати партнерам — і що залишиться для армії

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський пояснив, за яких умов Україна може експортувати власну зброю та які напрямки бачить перспективними.

Про це голова держави розповів під час зустрічі з журналістами.

За словами Зеленського, не всю зброю Україна може дозволити собі експортувати — “деяка нам дуже важлива”. Водночас він назвав морські дрони одним із пріоритетних експортних напрямків:

“Морських дронів у нас більше, ніж ми застосовуємо… там є точно у нас в два рази більше, ніж ми застосовуємо”.

Ще одним потенційним експортним продуктом президент назвав артилерійські системи, зокрема калібри 122–152 мм і 155 мм (згадана “Богдана”). За його словами, в цьому напрямку є “великий експортний потенціал”.

Зеленський також описав модель співпраці з партнерами: “Партнери фінансують все, сто відсотків. Половину вони забирають собі, половину вони віддають нам. Але ми домовляємося, що під час війни вони самі кажуть, що оце наша половина і ми вам нашу половину віддамо”. Він додав, що вже є “один приклад” такої угоди, не уточнивши деталей.

Підсумовуючи, президент наголосив: Україна готова експортувати ту номенклатуру, виробничі можливості з якої перевищують потреби власних Збройних сил, та що рішення про експорт мають враховувати як інтереси партнерів, так і оборонні потреби країни.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про ситуацію на ключових напрямках. Покровський напрямок став найгарячішою точкою фронту.