Зеленський розповів, яку зброю Україна готова віддавати партнерам — і що залишиться для армії
Зеленський розповів про можливості експорту української зброї, зокрема морських дронів та артилерійських систем.
Президент Володимир Зеленський пояснив, за яких умов Україна може експортувати власну зброю та які напрямки бачить перспективними.
Про це голова держави розповів під час зустрічі з журналістами.
За словами Зеленського, не всю зброю Україна може дозволити собі експортувати — “деяка нам дуже важлива”. Водночас він назвав морські дрони одним із пріоритетних експортних напрямків:
“Морських дронів у нас більше, ніж ми застосовуємо… там є точно у нас в два рази більше, ніж ми застосовуємо”.
Ще одним потенційним експортним продуктом президент назвав артилерійські системи, зокрема калібри 122–152 мм і 155 мм (згадана “Богдана”). За його словами, в цьому напрямку є “великий експортний потенціал”.
Зеленський також описав модель співпраці з партнерами: “Партнери фінансують все, сто відсотків. Половину вони забирають собі, половину вони віддають нам. Але ми домовляємося, що під час війни вони самі кажуть, що оце наша половина і ми вам нашу половину віддамо”. Він додав, що вже є “один приклад” такої угоди, не уточнивши деталей.
Підсумовуючи, президент наголосив: Україна готова експортувати ту номенклатуру, виробничі можливості з якої перевищують потреби власних Збройних сил, та що рішення про експорт мають враховувати як інтереси партнерів, так і оборонні потреби країни.
Крім того, Володимир Зеленський розповів про ситуацію на ключових напрямках. Покровський напрямок став найгарячішою точкою фронту.