Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам передати Києву ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T із наявних запасів, а натомість отримати новіші ракети, які Україна вже замовила і які виготовлять у майбутньому.

Про це Зеленський заявив у зверненні до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

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За словами глави держави, йдеться не про безоплатну військову допомогу, а про взаємовигідний обмін.

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Президент пояснив, що Україні потрібні ракети-перехоплювачі для Patriot та IRIS-T саме зараз, щоб захищатися від російських атак. Натомість Київ готовий передати партнерам нові ракети одразу після їхнього виробництва в межах уже оформлених замовлень.

«Це не благодійність. Це обмін. Ви надаєте нам ракети, які нам потрібні зараз, а натомість отримуєте новіші та кращі ракети. Я вважаю, що це чесна угода», — наголосив Зеленський.

Зеленський звернувся до США

Окремо президент звернувся до Сполучених Штатів із проханням не затримувати постачання озброєння.

Він також попередив, що наслідки російських балістичних ударів виходять за межі України. За словами Зеленського, руйнування української інфраструктури не лише послаблюють позиції Києва в мирних переговорах, а й створюють загрозу для інших держав.

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«Кожне влучання робить Росію ще агресивнішою, ще вимогливішою та менш схильною до компромісів», — заявив глава держави.

Тим часом у Пентагоні висловилися про удари України. Заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі розкритикував українські далекобійні удари по РФ, зокрема, згадав об’єкти маркетплейсу Wildberries.

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