Жданов пояснив, чи можуть ЗСУ накопичувати техніку за таких малих обсягів постачань

Коли треба посилювати лінію фронту, то постачання йдуть напряму на фронт.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що українські війська в змозі накопичувати військову техніку, попри малі обсяги постачання, проте це дуже складно.

Про це експерт сказав у своєму відеоблозі.

"Щодо накопичення техніки – так, це можливо. Це дуже складно, але це можливо. За рахунок постачання можна притримувати у плані накопичення резервів. Тобто ми очікуємо на перше, друге, третє постачання, комплектуємо підрозділ чи військову частину і вона в нас висувається на лінію фронту. Саме так і відбувається за необхідності", – розповів Жданов.

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"Коли ситуація інша, коли треба посилювати лінію фронту, то постачання йдуть напряму на фронт. Тоді накопичення провести неможливо", – додав він.

Як приклад військовий експерт навів події, що відбувалися влітку – коли вдалося сформувати резерви для контрнаступальних операцій за рахунок накопичень техніки.

Нагадаємо, напередодні в Білому домі анонсували, що США невдовзі оголосять новий пакет військової допомогидля України. Очікується, що до пакета увійдуть більше засобів ППО.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що для виходу на кордони України станом на 23 лютого необхідно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць.

Зауважимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Берлін не передаватиме Україні танки західного зразка Leopard і Marder в односторонньому порядку, та пояснив чому.

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