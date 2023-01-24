Жданов пояснив велику проблему з мінометами в ЗСУ: "Ми займалися дурницями"

В ЗСУ – велика проблема з мінометами, адже старі вже просто зносилися, нові виготовляти не вдається, а купити їх за кордоном в Україні "не додумалися або не захотіли".

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму відеоблозі.

"Я розумію, наскільки це величезна проблема. І я бачу за відгуками і навіть з переліку тієї допомоги, яку надсилають нам наші західні партнери, мінометів дуже-дуже мало. Мін дається 10-20 тисяч. Так, передають іноді міномети: там 6 штук мінометів, країни Балтії передавали. А артилерійських боєприпасів дають там 500-300-200 тисяч. Розумієте, яка різниця? Тобто це каже про те, що з мінометами повний, як кажуть німці, schwach (в перекладі – слабкий – ред.), дуже погано", – описав ситуацію Жданов.

Він пояснив, що міномети – величезна підмога для піхоти.

"Постійно порушуючи цю тему, я намагаюся звернути увагу, що дайте міномети, особливо самохідні. Для піхоти це величезна підмога у плані боротьби як в обороні, так і в наступі з ворожою піхотою, з розташованою відкритою та прихованою живою силою. Так, з броньованою технікою ви нічого не зробите. Зазвичай БМП – протиуламкова броня, у БТР – протикульова. Для танка міномет – взагалі, як укус комара чи максимум бджоли. Але для піхоти це дуже важливий засіб", – наголосив військовий експерт.

Він нагадав, що Україна виготовляла власні міномети "Молот", під час використання яких загинув не один боєць.

"А проблеми у нас тому, що ми займалися дурницями. Замість того, щоб закупити де-небудь нормальні стволи, ми намагалися робити наш міномет "Молот", який вбив і покалічив наших солдатів більше, аніж ворогів. Дванадцять випадків розриву ствола – це взагалі для розуму незбагненно. Він сьогодні, слава богу, не використовується. І ще до початку воєнних дій знятий з експлуатації в ЗСУ", – повідомив Жданов.

"Ми займалися цими дурницями. Не маючи технологій виробництва артилерійських стволів, ми займалися виробництвом артилерійського ствола для міномета", – додав він.

Щодо старих мінометів, то вони дуже зношені.

"А міномети МП-120 або ПМ-138 вичерпали свій ресурс – особливо в активних бойових діях 2014-2015 років. Про міни я взагалі мовчу: ми зі снарядами так і не розібралися за ці 8 років. Тому в нас така катастрофа з мінометами. Старі міномети зношені дуже сильно, нових мінометів – ми нічого тямущого зробити не змогли, купити не здогадалися чи не захотіли. Очевидно, політична кон’юнктура була не така", – зазначив експерт.

Він додав, що не володіє даними, чому Україна не отримує міномети від західних партнерів, але висловив думку, що Генштаб ЗСУ віддає перевагу в сумі на озброєння серйознішим та важливішим зразкам, як-от бойові бронемашини, артилерія та високоточні боєприпаси до неї.

Нагадаємо, влітку 2018 року на Рівненському загальновійськовому полігоні на бригадних тактичних навчаннях розірвало міномет "Молот" під час виконання бійцями вогневого завдання. Відбувся вибух міни у каналі ствола міномета. Внаслідок цього загинули троє людей, ще дев’ять були поранені.

У вересні того ж року міномет "Молот" знову розірвався – цього разу в 72-й окремій механізованій бригаді. Двоє людей зазнали поранень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.