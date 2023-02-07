Жданов розповів, чи доправила Німеччина Україні обіцяні комплекси IRIS-T

Уряд Німеччини зараз веде переговори зі Швецією про передачу тих комплексів, які має ця країна.

Три комлекси IRIS-T, які уряд Німеччини мав передати Україні ще до Нового року, не надійшли.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"До кінця року обіцяних трьох комплексів до того одного, що прийшов у жовтні, досі немає. Швидше за все, щось із виробництвом, бо там вони мають бути виготовлені заводом-виробником. Уряд Німеччини зараз веде переговори зі Швецією про передачу тих комплексів, які має ця країна. Німеччина готова їх викупити для України", - додав Жданов.

Нагадаємо, IRIS-T – справді сучасний, потужний та ефективний комплекс. Зенітник розповів, що під час бойового хрещення у жовтні комплекс збив 100% цілей.

Додамо, що саме комплекс IRIS-T, а також системи ППО Patriot і NASAMAS міністр оборони України перелічив у списку озброєння, необхідного для перемоги у війні проти Росії.

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