Жданов розповів, чи доправила Німеччина Україні обіцяні комплекси IRIS-T

Уряд Німеччини зараз веде переговори зі Швецією про передачу тих комплексів, які має ця країна.
Три комлекси IRIS-T, які уряд Німеччини мав передати Україні ще до Нового року, не надійшли.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
"До кінця року обіцяних трьох комплексів до того одного, що прийшов у жовтні, досі немає. Швидше за все, щось із виробництвом, бо там вони мають бути виготовлені заводом-виробником. Уряд Німеччини зараз веде переговори зі Швецією про передачу тих комплексів, які має ця країна. Німеччина готова їх викупити для України", - додав Жданов.
Нагадаємо, IRIS-T – справді сучасний, потужний та ефективний комплекс. Зенітник розповів, що під час бойового хрещення у жовтні комплекс збив 100% цілей.
Додамо, що саме комплекс IRIS-T, а також системи ППО Patriot і NASAMAS міністр оборони України перелічив у списку озброєння, необхідного для перемоги у війні проти Росії.
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