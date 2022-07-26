"Жодних доказів": у Конгресі США відповіли щодо контрабанди зброї в Україні

Українська влада відкидає західні занепокоєння, що з країни може политися контрабанда зброї, але визнала, що необхідно покращити системи відстеження озброєння. Голова комітету збройних сил Конгресу США зазначив, що не знайшов жодних доказів наявності системи контрабанди.

Адам Сміт прокоментував питання щодо контрабанди зброї в інтерв'ю "Суспільному".

"Я намагався розібратися у цьому. Я не знайшов жодних доказів цьому. Всі офіцери розвідки, військові лідери, з якими я спілкувався, не бачили доказів, що будь-яка зброя, надана Україні, була вивезена контрабандою бодай кудись. Українці використовують цю зброю тут, в Україні. Чи знаємо ми, куди саме йде ця зброя і де саме використовується – ми не маємо американського військового персоналу тут, тому ми не можемо стежити за цим. Але я хочу підкреслити це ще раз: я запитував про це у дуже багатьох обізнаних людей, і мені не надали жодного доказу, що будь-яке озброєння, яке прибуває до України, використовувалось будь-яким чином, окрім як для війни з росіянами, для чого воно і призначене. Тож якщо в когось є докази, я б хотів їх бачити. Але я їх не бачив поки", – сказав він.

Нагадаємо, 21 липня Європол повідомив про наявність ознак контрабанди зброї з України. Так, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

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