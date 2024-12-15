Журналісти Foreign Affairs пояснили, чому США вигідно допомагати Україні

Якщо країни Заходу припинять допомогу Україні і вона зазнає поразки, то перемога Москви обійдеться для США та Європи набагато дорожче.

Про це пише видання Foreign Affairs.

Видання пише, що для власного захисту Сполученим Штатам необхідно залишатися глобальним гравцем, що вимагає значних інвестицій.

Журналісти зазначили, що Вашингтону слід визначитися, щодо нелегальної міграції, фінансування держборгу, конкуренції з Китаєм, війною на Близькому Сході, що робить глобальну безпеку досить непередбачуваною.

"Але американці, яких хвилює лише вартість допомоги Україні, думають про це питання неправильно. Їх має турбувати ціна недопомоги Україні. Просто зараз, надаючи допомогу Києву, Сполучені Штати перешкоджають Росії прямо загрожувати Східній і Центральній Європі, що, безсумнівно, поглине ще більше ресурсів США", - йдеться у статті.

Крім того, Сполучені Штати можуть стримувати потенційну війну між Росією та НАТО, яка вимагатиме участи американських військових.

Журналісти порахували, скільки США доведеться витрачати, якщо Росія переможе в Україні і розмістить свої війська на захоплених територіях біля кордонів з НАТО. Наразі допомога Україні становить менше ніж 14% від того, чого коштував би Вашингтону захист Європи від росіян.

Видання пише що Конгрес виділив на допомогу Україні 112 мільярдів доларів, але у Разі перемоги Росії на захист Європи США матимуть виділяти на 808 мільярдів доларів більше, ніж передбачено в бюджеті.

"Дозволити Росії перемогти Україну коштувало б Сполученим Штатам приблизно в сім разів дорожче, ніж запобігання перемозі Росії. Отже, допомога Україні є, безумовно, правильним фінансовим рішенням", – підсумували Foreign Affairs.

Крім того, значна частина коштів йде у бюджет Сполучених Штатів, оскільки саме тут виробляється зброя для українців. Тому Вашингтону не варто припиняти допомогу Києву навіть з меркантильних міркувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посол Франції відповів, чи продовжить країна постачання Україні далекобійних ракет SCALP.

Крім того, ми раніше інформували, що обсяг військової допомоги від Байдена може виявитися меншим.

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