ЗМІ дізнались, що увійде у новий пакет військової допомоги від США

Очікується, що про новий пакет допомоги оголосять у понеділок.

Сполучені Штати готуються передати Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,25 мільярда доларів.

Про це повідомляє AP, з посиланням на неназваних офіційних осіб.

У повідомленні вказується, що в новому пакеті допомоги значну частку займатимуть боєприпаси для зенітно-ракетних систем і системи протиповітряної оборони HAWK.

Крім того, у новому пакеті допомоги будуть системи Stinger, а також артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм.

Анонімні джерела видання повідомили, що офіційно оголошено про новий пакет допомоги буде у понеділок, 30 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують передати новий пакет військової допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна відповідатиме перед США за допомогу, щойно республіканці прийдуть до влади.

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