«Змінить все»: експерт пояснив, чому Україні необхідна власна балістика

Українська балістична ракета FP-7 / © скриншот з відео

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Україні необхідно створити власні балістичні ракети, оскільки головною перевагою такого озброєння є значно вища складність його перехоплення порівняно з крилатими ракетами та безпілотниками.

Про це експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів у прямому етері Еспресо.

«Ракета FP-7 має дальність 100 кілометрів, а ракета FP-9 дальність 800 кілометрів. FP-5 (яка має до 2000 км, — ред.) — крилата ракета, по якій працює всі російські комплекси без виключення, навіть ПЗРК. А по балістиці працюють лише комплекси такі, порівняно з як Петріот», — зазначив він.

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За словами експерта, між балістичними та крилатими ракетами існує принципова різниця.

«Величезна різниця, особливо важлива різниця в тому, що проти балістики не здатна працювати авіація, винищувачі перехоплювачі. А основну масу FP5 в основному нищать винищувачі перехоплювачі», — пояснив Романенко.

Він додав, що для боротьби з дронами та крилатими ракетами Росія може залучати широкий спектр засобів ППО.

«Що маємо в результаті? По дронах працюють Панцирі, Тори, Аса, ну, практично всі комплекси С-300, С-350, С-400, там Буки. Все працює, ПЗРК теж. По балістиці працює останні моделі С-300, можливо С-350, С-400, все», — наголосив експерт.

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Валерій Романенко підкреслив, що балістичні ракети набагато складніше перехопити, ніж крилаті ракети або безпілотники.

«Останні варіанти Буків більш-менш, з малою вірогідністю зможуть працювати. Тому якщо буде удар по Москві, це вже не буде тисяча дронів, з яких долетіло менше десяти, скажімо так, оптимістично менше десяти. А це буде так, що з двох запущених ракет одна точно досягне ціль», — розповів авіаційний експерт.

Водночас він вважає, що масоване застосування такого озброєння може суттєво вплинути на ситуацію.

«А 30 ракет і 10 влучань — це вже не те, що гейм чейнджер. Це вже трон захитається по-повній. Ну от якось так, ця мета, щоби місце, звідки ініціювали війну, цей тригер війни, відчув на собі, що таке війна і подумав ще раз, чи варто її продовжувати», — підсумував Романенко.

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Раніше повідомлялося, що українські розробники успішно тестують вітчизняну смертоносну альтернативу американським ATACMS та вже готують до випуску новітню модифікацію ракети.

Ми раніше інформували, що у Мінцифри анонсували новий вид озброєння, який буде значно відрізнятися від звичайних мін.

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