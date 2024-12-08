"Значна присутність винищувачів": OSINT-фахівець повідомив, де РФ ховає свої Су-34 (фото)

Винищувачі-бомбардувальники Су-34 розташовано на авіабазі "Енгельс-2" (РФ), що на відстані близько 600 км від України. Там помічено щонайменше дев’ять машин, які ворог ховає від ударів ATACMS.

Про це із посиланням на супутнікові знімки повідомив OSINT-фахівець MT_Anderson у своєму акаунті у соцмережі X (раніше Twitter).

"Російське окупаційне військо тримає на своїй авіабазі "Енгельс-2" чимало літаків різних типів і навіть фронтові бомбардувальники Су-34 - такий висновок можна зробити зі свіжих супутникових знімків за 7 грудня цього року", - йдеться у повідомленні.

Винищувачі-бомбардувальники Су-34 розташовано на авіабазі Енгельс-2 Фото: MT Anderson

Станом на 8 грудня на аеродромі в Росії розміщено низку бомбардувальників, а саме два Ту-160 і ще один макет/намальований, а також Ту-95МС, чотири справжніх літаки і ще три намальованих (макети).

Винищувачі-бомбардувальники Су-34 розташовано на авіабазі Енгельс-2 Фото: MT Anderson

За словами фахівця, на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки, з них один Ан-12 і ще два Ил-76.

"Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев’ять фронтових бомбардувальників Су-34. І також ідентифікувати два винищувачі Су-27/30", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Литви прокоментував дозвіл завдавати ударів по Росії.

Також прокоментували дозвіл на удари по РФ західною далекобійною зброєю у Москві.

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