Значне посилення ППО: Британія надасть Україні мільярди фунтів на зброю

Британія виділить додаткові кошти на зброю для України

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Україна отримає значну фінансову підтримку від Великої Британії — майже 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, призначених для придбання додаткового озброєння. Це рішення, ухвалене українським урядом, спрямоване на суттєве зміцнення протиповітряної оборони країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму дописі в Telegram.

«За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога», — написав Шмигаль, підкреслюючи стратегічну важливість цих постачань.

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Зміцнення неба та «армії дронів»

Очікується, що завдяки британським асигнуванням Україна зможе значно підвищити свій потенціал у відбитті повітряних атак, що є критично важливим в умовах повномасштабного вторгнення. Комплекси ЗРК Rapid Ranger та ракети Marlet допоможуть краще захищати міста та критичну інфраструктуру від російських ударів.

Крім того, цього місяця Велика Британія оголосила про безпрецедентний пакет допомоги у сфері постачання безпілотних літальних апаратів. Йдеться про суму в 350 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів вже цього року. Ця ініціатива є частиною стратегії зі створення «армії дронів», яка відіграє дедалі більшу роль на сучасному полі бою, надаючи перевагу в розвідці, коригуванні вогню та прямих ударах.

Непохитна британська підтримка на шляху до миру

Загальний обсяг британської допомоги демонструє непохитну підтримку України у її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність. Постачання сучасних систем ППО та великої кількості безпілотників є свідченням глибокого партнерства між країнами.

Українська сторона висловила щиру вдячність британським партнерам за їхню надзвичайну допомогу, яка, за словами українського уряду, є ключовою для наближення справедливого та довготривалого миру. Ця підтримка не лише зміцнює обороноздатність України, але й посилає чіткий сигнал агресору про єдність та рішучість міжнародної коаліції.

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Нагадаємо, Велика Британія у 10 разів збільшує постачання дронів для ЗСУ. Британський уряд також інвестує понад 4 млрд фунтів у розвиток автономних систем і безпілотників для власних Збройних сил.