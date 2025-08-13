- Дата публікації
Зняття ембарго на постачання зброї Україні: експерт Defense Express оцінив рішення Азербайджану
Головна цінність рішення Азербайджану може бути лише у передачі наявних запасів радянського та російського озброєння.
Рішення Азербайджану зняти ембарго на продаж зброї для України не можна назвати «рятівною паличкою», якщо країна не почне передавати свої наявні запаси радянського та російського виробництва.
Про це в етері Еспресо заявив головний редактор Defense Express, військовий експерт Олег Катков.
«Щодо зняття Азербайджаном ембарго на продаж зброї та того, що було б цікаво закуповувати Україні, то насправді мало що», — зазначив він.
За словами експерта, Азербайджан має значні запаси озброєння і проводить переозброєння армії, замінюючи радянські та російські зразки.
«Є певні аспекти. Перший аспект — Азербайджан сьогодні не в тому стані, щоб активно розпродавати свої запаси. На мій погляд, для нього кошти не є критично важливими», — пояснив Катков.
Він також додав, що другий аспект стосується виробництва нового озброєння.
«Азербайджан плідно співпрацює з Ізраїлем у сфері, наприклад, безпілотників. Однак Ізраїль забороняє реекспорт свого озброєння, тому не йдеться про те, що подібні види будуть передаватися», — наголосив військовий експерт.
Крім того, за його словами, Азербайджан активно використовує турецьке озброєння. Туреччина ж і так постачає Україні широкий спектр зброї — від снарядів і бронетехніки до далекобійних систем і безпілотників Bayraktar TB2.
«Тому сказати, що рішення Азербайджану для нас є якоюсь рятівною паличкою, складно. За винятком випадку, якщо Азербайджан почне передавати свої наявні запаси озброєння радянського та російського виробництва», — підсумував Катков.
Раніше повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про передавання Україні у межах гуманітарної підтримки електротехнічного обладнання на суму 2 млн дол.
Ми раніше інформували, що Азербайджан може подумати про скасування заборони на постачання озброєння Україні.