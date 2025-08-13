Зняття ембарго на постачання зброї Україні: експерт Defense Express оцінив рішення Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв / © azertag.az

Рішення Азербайджану зняти ембарго на продаж зброї для України не можна назвати «рятівною паличкою», якщо країна не почне передавати свої наявні запаси радянського та російського виробництва.

Про це в етері Еспресо заявив головний редактор Defense Express, військовий експерт Олег Катков.

«Щодо зняття Азербайджаном ембарго на продаж зброї та того, що було б цікаво закуповувати Україні, то насправді мало що», — зазначив він.

За словами експерта, Азербайджан має значні запаси озброєння і проводить переозброєння армії, замінюючи радянські та російські зразки.

«Є певні аспекти. Перший аспект — Азербайджан сьогодні не в тому стані, щоб активно розпродавати свої запаси. На мій погляд, для нього кошти не є критично важливими», — пояснив Катков.

Він також додав, що другий аспект стосується виробництва нового озброєння.

«Азербайджан плідно співпрацює з Ізраїлем у сфері, наприклад, безпілотників. Однак Ізраїль забороняє реекспорт свого озброєння, тому не йдеться про те, що подібні види будуть передаватися», — наголосив військовий експерт.

Крім того, за його словами, Азербайджан активно використовує турецьке озброєння. Туреччина ж і так постачає Україні широкий спектр зброї — від снарядів і бронетехніки до далекобійних систем і безпілотників Bayraktar TB2.

«Тому сказати, що рішення Азербайджану для нас є якоюсь рятівною паличкою, складно. За винятком випадку, якщо Азербайджан почне передавати свої наявні запаси озброєння радянського та російського виробництва», — підсумував Катков.

Раніше повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про передавання Україні у межах гуманітарної підтримки електротехнічного обладнання на суму 2 млн дол.

Ми раніше інформували, що Азербайджан може подумати про скасування заборони на постачання озброєння Україні.