Знищення "Іскандерів" на старті: авіаексперт пояснив, чому Україна не вражає балістику ще до пуску

Балістичні ракети РФ можна знищувати ще на старті, але для цього Україні потрібні розвідка та ефективна ракетна програма

Україна повинна зосередитися на знищенні ворожих балістичних ракет ще на етапі їх запуску, зокрема комплексів типу «Іскандер».

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ 24» заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, для ефективного ураження балістики на старті необхідні якісна розвідка та відповідні засоби ураження.

«Можна знищувати не тоді, коли вона летить до нас, а коли її збираються запустити. Для цього повинна бути необхідна розвідка, для цього повинні бути необхідні засоби ураження», — сказав Криволап.

Експерт зазначив, що українські балістичні й крилаті ракети теоретично здатні знищувати пускові установки противника ще до моменту запуску ними ракет.

Криволап висловив сподівання, що в перспективі Збройні сили України зможуть уражати ворожі «Іскандери» на відстані 100-150 км. Водночас він визнав, що наразі ракетна програма в Україні працює недостатньо ефективно, що обмежує можливості превентивних ударів по таких цілях.

Експерт наголосив, що розвиток власних ракетних технологій та посилення розвідувальних спроможностей є ключовими умовами для зменшення загрози від російських балістичних атак.

