ЗСУ могли вперше застосувати нову ракету дальністю понад 550 км: що відомо про уламки в Донецьку

Ракета JDAM-LR / © Defense Express

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Після масованого удару Сил оборони по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Донецьку з’явилася версія про можливе застосування Україною нового далекобійного авіаційного боєприпасу JDAM-LR. Його заявлена дальність може перевищувати 550 км.

Про це повідомляє Defense Express.

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Уламки, які російська сторона показала після удару по Донецьку 26 серпня, привернули увагу військових аналітиків. Частину знайдених фрагментів пов’язали з ракетами Storm Shadow/SCALP, однак інші деталі можуть свідчити про використання ще одного, раніше не поміченого в Україні типу озброєння.

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Удар по Донецьку: що знайшли на місці прильоту

На одному з уламків росіяни звернули увагу на маркування 6F8W7. Цей код пов’язують з австралійською компанією Ferra Aerospace, яка, зокрема, співпрацює з американською Boeing.

Ferra Aerospace виробляє компоненти для комплектів крил, що використовуються у системах JDAM. За зовнішнім виглядом знайдені після удару фрагменти нагадують елементи таких конструкцій.

Звичайні комплекти JDAM-ER здатні суттєво збільшувати дальність авіабомб, однак їхніх заявлених можливостей — до 75 км — недостатньо для удару по Донецьку з безпечної для української авіації відстані.

Саме тому з’явилася інша версія — ЗСУ могли застосувати новий JDAM-LR.

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Що відомо про JDAM-LR

JDAM-LR — це нова розробка, яку випробували лише у квітні 2026 року. На відміну від звичайних плануючих боєприпасів, система оснащена реактивним двигуном, що дозволяє значно збільшити дальність польоту.

Заявлена дальність JDAM-LR становить понад 300 морських миль, або приблизно 555 кілометрів. Теоретично такі характеристики дозволяють завдавати ударів по цілях у глибокому тилу противника, не наближаючи літак-носій до лінії фронту.

Систему можна встановлювати на 500-фунтову авіабомбу Mk-82 масою близько 227 кілограмів. Для наведення використовуються інерційна система та GPS.

З яких літаків Україна могла запустити нову ракету

Теоретично JDAM-LR може застосовуватися з літаків, уже адаптованих для використання боєприпасів сімейства JDAM.

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Серед потенційних носіїв в Україні можуть бути:

винищувачі F-16;

модернізовані МіГ-29;

модернізовані Су-27.

Водночас офіційного підтвердження того, що Україна отримала JDAM-LR, наразі немає.

Чи справді ЗСУ отримали JDAM-LR

Версія про використання нового боєприпасу ґрунтується на аналізі уламків і характеристиках можливого удару, тому говорити про підтверджене застосування JDAM-LR поки що передчасно.

США лише нещодавно розпочали серійне виробництво цих систем і замовили для власних потреб обмежену партію. Якщо JDAM-LR справді вже передали Україні, йдеться, найімовірніше, про невелику кількість боєприпасів.

Водночас сам факт появи уламків, схожих на компоненти систем JDAM, після удару по Донецьку став підставою для припущень, що Сили оборони могли випробувати нове далекобійне американське озброєння безпосередньо в умовах війни.

Раніше повіомлялося, що в тимчасово окупованому Донецьку було чутно вибухи 26 серпня. Тоді окупований Донецьк потрапив під ракетний обстріл.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін може посилити тиск на Захід за допомогою кроку, пов’язаного з ядерними технологіями. Одним із можливих сценаріїв експерт називає чергове випробування ракети «Буревісник».

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