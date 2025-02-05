ЗСУ отримали на озброєння новітні дрони ZEUS і HADES: що про них відомо

Новітні дрони значно підсилять можливості ЗСУ у веденні бойових дій.
Українські безпілотники ZEUS і HADES офіційно кодифіковані та допущені до використання в підрозділах ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України з посиланням на Головне управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Основні характеристики та можливості
Різні розміри рам – дозволяють використовувати FPV-дрони у різних умовах та для різних типів завдань.
Висока швидкість та керованість – завдяки оптимізованим налаштуванням двигунів та удосконаленій системі управління, дрони можуть переслідувати й знищувати цілі, що рухаються на великій швидкості.
Бойова ефективність – здатні завдавати ударів по польових укріпленнях, бронетехніці та живій силі противника.
Стійкість до РЕБ – безпілотники мають захист від впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби, що робить їх менш вразливими до глушіння та перехоплення сигналів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що 40% зброї та техніки для ЗСУ виробляється в Україні, а внесок США в обороноздатність країни становить близько 30%.
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