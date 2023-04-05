ЗСУ отримали на озброєння ЗРК Avenger, який здатен збивати літаки та ракети (відео)

Дані ЗРК вже стоять на бойовому чергуванні у Північній операційній зоні.

Українські військові отримали на озброєння американський зенітно-ракетний комплекс Avenger, який може "працювати" по цілях як вдень, так і вночі.

Про це інформує пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що дані ЗРК вже стоять на бойовому чергуванні у Північній операційній зоні.

"Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах", - заявив Наєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства оборони України Олексій Резніков анонсував 11-ту зустріч у форматі "Рамштайн".

Крім того, ми раніше інформували, що Польща незабаром передасть українським Збройним силам ще чотири винищувачі МіГ-29. Наразі Україна отримала від Варшави чотири бойові літаки.

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