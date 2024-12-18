ЗСУ отримали новий безшумний роботизований комплекс CRAB-LS: характеристики техніки

Робот CRAB-LS допомагає доставляти боєприпаси та рятувати життя на передовій.

Міністерство оборони України прийняло на постачання універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки

CRAB-LS — це універсальний роботизований комплекс вітчизняного виробництва, призначений для виконання завдань з логістичного забезпечення, таких як доставка боєприпасів, спорядження та евакуація поранених на передову. Комплекс також може використовуватися для встановлення бойових модулів та як транспортер у небезпечних зонах.

Він оснащений безшумним високотяговим електричним двигуном і всюдихідними шинами, що дозволяють йому ефективно долати різноманітні перешкоди, зокрема піщані насипи, болота та неглибокі рови.

Комплекси вже активно використовуються у Силах оборони, де успішно виконують завдання з евакуації поранених і доставки вантажів в умовах інтенсивних бойових дій, що допомогло зберегти багато життів. Окрім того, CRAB-LS застосовували як наземний дрон-камікадзе для виконання спеціальних операцій.

Нагадаємо, міністерство оборони України прийняло до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО. Кулемет можна використовувати на спеціальних станках-триногах, бойових позиціях, вогневих спорудах або на легкоброньованій техніці.

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