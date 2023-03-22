ЗСУ отримають першу партію нових 122-мм артилерійських снарядів від "Укроборонпрому"

Першу партію боєприпасів вже відвантажили для Збройних сил України.

Збройним силам України відправили першу партію 122-мм артилерійських снарядів, виробництво яких "Укроборонпром" налагодив за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Цей тип снаряду використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 "Гвоздика", дальність яких понад 15 кілометрів.

"Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів за кордоном у кооперації з країною НАТО. Перед тим, як отримати замовлення від Міноборони, Укроборонпром провів низку випробувань. Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного радянського зразка", - йдеться у повідомленні.

Це вже третій снаряд українського виробництва, який роблять спільно з країною НАТО.

Нагадаємо, в Україні, за співпраці з країнами НАТО, почали виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

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