ЗСУ отримають першу партію нових 122-мм артилерійських снарядів від "Укроборонпрому"

Першу партію боєприпасів вже відвантажили для Збройних сил України.
Збройним силам України відправили першу партію 122-мм артилерійських снарядів, виробництво яких "Укроборонпром" налагодив за кордоном.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Цей тип снаряду використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 "Гвоздика", дальність яких понад 15 кілометрів.
"Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів за кордоном у кооперації з країною НАТО. Перед тим, як отримати замовлення від Міноборони, Укроборонпром провів низку випробувань. Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного радянського зразка", - йдеться у повідомленні.
Це вже третій снаряд українського виробництва, який роблять спільно з країною НАТО.
Нагадаємо, в Україні, за співпраці з країнами НАТО, почали виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.
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