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ЗСУ отримають новий наземний безпілотник TERMIT: що про нього відомо
Українська армія отримала нового помічника - гусеничного безпілотника TERMIT.
Міністерство оборони України затвердило для використання у Збройних силах оновлений зразок наземного безпілотного комплексу TERMIT.
Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Йдеться про гусеничний роботизований комплекс, який здатен ефективно працювати в умовах сучасного поля бою. Завдяки своїм характеристикам TERMIT може виконувати цілий спектр завдань — від логістики та евакуації до спостереження за ворогом і транспортування вантажів у складних умовах.
Оновлена модель отримала низку технічних покращень. Зокрема, дрон тепер може перевозити вантажі до 300 кг, долаючи бездоріжжя, ухили та інші перешкоди. Він здатен пересуватись по різних типах поверхонь — від болотистої місцевості до окопів і траншей. Комплекс може працювати без підзарядки кілька годин і долати за цей час десятки кілометрів.
За задумом розробників, TERMIT матиме декілька версій — від логістичних і евакуаційних до бойових. Наприклад, дрон можна буде переобладнати під медичну евакуацію поранених, доставку боєприпасів, інженерні завдання (мінування/розмінування), а в майбутньому — і під вогневу підтримку.
Повідомляється, що нова платформа стане важливим елементом у підвищенні мобільності, безпеки та ефективності української армії на передовій. Окрім того, використання безпілотної техніки дає змогу мінімізувати ризики для особового складу у найбільш небезпечних ділянках.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні створили потужну зброю проти дронів, а також розповідали, які в неї характеристики.