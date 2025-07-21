Україна створила FPV-дрони на оптоволокні, які не піддаються РЕБу: що про них відомо

FPV-дрон / © t.me/zedigital

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Україна вийшла на новий рівень у розвитку військових технологій — дрони з оптоволоконним управлінням тепер вражають цілі на відстані понад 40 км навіть в умовах жорсткої радіоелектронної боротьби.

Про прорив у сфері дронів повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, українські військові отримали унікальне технологічне рішення — FPV-дрони, які керуються через оптоволоконний кабель, і здатні знищувати ворожі цілі на глибині понад 40 км.

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«Три місяці тому ми тестували дрони на оптоволокні з дальністю до 20 км. Сьогодні це вже рішення, здатні вражати ворожі цілі на відстані більш ніж 40 км. Це результат системної роботи: зворотний зв’язок від військових, унікальні технологічні рішення від розробників, координація і підтримка від Brave1», — розповів він.

Федоров розповів, що головна перевага цих дронів — повна несприйнятливість до ворожого РЕБу (радіоелектронної боротьби). На відміну від звичайних дронів, які втрачають сигнал через глушіння або перехоплення, оптоволоконний FPV залишається на зв’язку завдяки кабельному управлінню. Це забезпечує стабільну трансляцію відео, чітке керування і високу точність ударів.

«Ураження на глибині 40+ км стає новою нормою. Ми продовжуємо розвивати цю технологію, яка дозволяє знищувати ворога точково, ефективно й без втрат для наших бійців», — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Уряд запускає проєкт для залучення інвестицій в оборонну сферу та допомагатиме компаніям шукати партнерів, зокрема для створення спільних підприємств. Активно розвивається співпраця з країнами формату «Рамштайн» для спільного виробництва зброї.

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