ЗСУ почали нищити російські "Шахеди" новітньою таємничою зброєю

Збройні Сили України отримали новий потужний інструмент для боротьби з російськими ударними дронами Shahed. Цей засіб здатний ефективно перехоплювати ворожі апарати.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ у Telegram.

Новий засіб, розроблений СБС у співпраці з українськими виробниками, має вартість близько $5000, що є значно дешевше за російські дрони-камікадзе, які коштують понад $150 000.

Завдяки новітньому українському засобу, оператори підрозділу Darknode 412 окремого полку Nemesis Сил безпілотних систем збили понад десять ударних дронів Shahed-136/131, продемонструвавши високу ефективність нової технології у боротьбі з ворожими апаратами.

В Силах безпілотних систем ЗСУ підкреслили, що вони продовжують впроваджувати інноваційні технології, які значно підвищують ефективність української оборони та забезпечують безпеку життя громадян України.

Нагадаємо, в ніч проти 19 березня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", чотирма ракетами С-300 та 145 ударами БпЛА Shahed. ППО знищила 72 дрони, ще 56 були втрачено локаційно.

Читайте також: