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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
465
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ представили зброю, яка полює на ворожу авіацію: що відомо

Новий бойовий робот може вражати російську авіацію з укриття. Його вже випробували в бою.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © СБУ

Новий наземний роботизований комплекс протиповітряної оборони, оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом, продемонстрували бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Про це пише Defense Express.

Головна мета цієї системи — ефективна боротьба з штурмовою авіацією армії РФ.

На шасі платформи встановлено турель із ПЗРК 9К38 «Ігла». За даними волонтерів та офіційної сторінки бригади в Instagram, один гелікоптер уже знищено завдяки застосуванню цієї технології. Зараз триває збір коштів на виготовлення ще десяти таких бойових одиниць.

НРК з ПЗРК 9К38 «Голка». / © Фото з відкритих джерел

НРК з ПЗРК 9К38 «Голка». / © Фото з відкритих джерел

Унікальність комплексу — у можливості дистанційного запуску ракети. Система створена з урахуванням зростаючої загрози з боку FPV-дронів, які роблять небезпечним перебування оператора на відкритій позиції. Завдяки дистанційному управлінню військовий може залишатися в укритті, зберігаючи життя та ефективність.

Фахівці Defense Express наголошують, що цей тип озброєння дозволяє організовувати засідки на ворожу авіацію в тилу окупантів. Компактність і мобільність платформи дозволяють встановлювати її у вигідних точках, зокрема на висотах.

Для реалізації такої тактики необхідне потужне джерело живлення та високоякісна система передачі відео — ідеально підійде оптоволоконний кабель, який уже застосовувався в аналогічних системах.

Зазвичай штурмова авіація РФ діє з кабрування на низьких висотах, що ускладнює її ураження стандартними ПЗРК або більшими ППО-комплексами. Але роботизовані системи здатні змінити ситуацію — завдяки раптовості та прихованому розгортанню.

Нагадаємо, у Збройних силах України вже активно застосовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених і постачання на передову. До кінця 2025 року планується залучити ці системи безпосередньо до бойових дій. Водночас, попри технологічний прогрес, такі роботи не здатні повністю замінити військових на полі бою.

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