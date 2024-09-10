ЗСУ використовують платформу для відеоігор для дистанційного керування гарматними вежами

Кадри використання вежі в бою показують, що нею керують портативні системи Steam Deck.

Україна використовує дуже популярну систему для відеоігор Steam Decks для керування дистанційними гарматними вежами на полі бою. На опублікованому у Мережі відео показано пристрій у дії.

Про це йдеться у статті Business Insider.

Схоже, що Україна використовує Steam Decks для незвичайної мети: дистанційного керування гарматними вежами.

Застосування платформи для керування безпілотними кулеметними системами підкреслює вплив сучасних технологій у війні в Україні, що також є очевидним у поширеності дронів.

Це також підкреслює тенденцію використовувати системи у спосіб, що виходить за межі того, для чого вони призначені, як у цьому разі.

Вихідними українська державна платформа United24 Media опублікувала в соцмережах відео з військовими, які використовують систему Steam Deck для дистанційного керування зброєю.

У відео зазначається, що дистанційно керовані гарматні вежі системи "Шабля", розроблені українськими інженерами та схвалені до використання та масового виробництва на початку цього року, є одними з перших "роботів" на передовій, призначених для утримання, прицілювання і ведення вогню з кулеметів.

Гарматна турель також має тепловізор і ширококутні камери для визначення цілі. Вона може стріляти на відстань трохи більше трьох миль, повідомляє United24.

Кадри використання вежі в бою показують, що нею керують портативні системи Steam Deck. Це платформи для відеоігор, створені Valve, які використовуються для популярних ігор, таких як класична серія Halo, Elden Ring і Stardew Valley. Steam Decks – відносно нові портативні ігрові пристрої, але вони стали популярними завдяки своїй портативності та різноманітності ігор, доступних у магазині Steam.

Повідомлення про те, що Steam Deck використовується в боях, поширюються від минулого року.

Використання цих систем для керування дистанційно керованими гарматними вежами, як зазначається у відео United24, свідчить про значне використання різноманітних технологій у цій війні, особливо коли йдеться про роботів і безпілотників.

Дистанційно керовані системи мають низку переваг. Вони можуть тримати війська подалі від бойових дій, потенційно рятуючи життя, і пропонують поєднання інструментів для визначення місця перебування ворога і націлювання на нього.

ЗСУ використовують систему для відеоігор Steam Decks для дистанційного керування гарматними вежами

До слова, нещодавно у Мережі з’явилися відео, на яких українські бійці випалюють лісопосадки з технікою ворога дронами "Дракаріс". За оцінками експертів, дрони розпилюють термітну (горючу) суміш.

Читайте також: