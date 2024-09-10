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ЗСУ використовують платформу для відеоігор для дистанційного керування гарматними вежами

ЗСУ використовують платформу для відеоігор для дистанційного керування гарматними вежами

ЗСУ використовують систему для відеоігор Steam Decks для керування дистанційними гарматними вежами / Колаж

Кадри використання вежі в бою показують, що нею керують портативні системи Steam Deck.

Україна використовує дуже популярну систему для відеоігор Steam Decks для керування дистанційними гарматними вежами на полі бою. На опублікованому у Мережі відео показано пристрій у дії.

Про це йдеться у статті Business Insider.

Схоже, що Україна використовує Steam Decks для незвичайної мети: дистанційного керування гарматними вежами.

Застосування платформи для керування безпілотними кулеметними системами підкреслює вплив сучасних технологій у війні в Україні, що також є очевидним у поширеності дронів.

Це також підкреслює тенденцію використовувати системи у спосіб, що виходить за межі того, для чого вони призначені, як у цьому разі.

Вихідними українська державна платформа United24 Media опублікувала в соцмережах відео з військовими, які використовують систему Steam Deck для дистанційного керування зброєю.

У відео зазначається, що дистанційно керовані гарматні вежі системи "Шабля", розроблені українськими інженерами та схвалені до використання та масового виробництва на початку цього року, є одними з перших "роботів" на передовій, призначених для утримання, прицілювання і ведення вогню з кулеметів.

Гарматна турель також має тепловізор і ширококутні камери для визначення цілі. Вона може стріляти на відстань трохи більше трьох миль, повідомляє United24.

Кадри використання вежі в бою показують, що нею керують портативні системи Steam Deck. Це платформи для відеоігор, створені Valve, які використовуються для популярних ігор, таких як класична серія Halo, Elden Ring і Stardew Valley. Steam Decks – відносно нові портативні ігрові пристрої, але вони стали популярними завдяки своїй портативності та різноманітності ігор, доступних у магазині Steam.

Повідомлення про те, що Steam Deck використовується в боях, поширюються від минулого року.

Використання цих систем для керування дистанційно керованими гарматними вежами, як зазначається у відео United24, свідчить про значне використання різноманітних технологій у цій війні, особливо коли йдеться про роботів і безпілотників.

Дистанційно керовані системи мають низку переваг. Вони можуть тримати війська подалі від бойових дій, потенційно рятуючи життя, і пропонують поєднання інструментів для визначення місця перебування ворога і націлювання на нього.

ЗСУ використовують систему для відеоігор Steam Decks для дистанційного керування гарматними вежами

ЗСУ використовують систему для відеоігор Steam Decks для дистанційного керування гарматними вежами

До слова, нещодавно у Мережі з’явилися відео, на яких українські бійці випалюють лісопосадки з технікою ворога дронами "Дракаріс". За оцінками експертів, дрони розпилюють термітну (горючу) суміш.

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