ЗСУ виявили китайські міни на залишених росіянами позиціях: експерт оцінив знахідки

Експерт прогнозує, що це могли бути як прямі постачання з Китаю так і через треті країни.

Українські військові на одній з кинутих позицій знайшли мінометні міни виробництва Китаю. Йдеться про 60-мм боєприпаси, які доволі легко ідентифікуються, як осколково-фугасні M-83A.

Дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта розповів детальніше про китайські боєприпаси у росіян.

Що відомо про міни знайдені у росіян

Експерт пояснює, що опублікована міна - 60-мм боєприпас Type 83 (M-83A) китайського виробництва - осколково-фугасна, стабілізована та мінометна.

Китайська міна знайдена на російських позиціях

"На фото видно розпізнавальні ознаки - п'ять газових стопорних кілець у верхній частині, хвостове оперення з десятьма фіксованими стабілізаторами характерної форми, та 15 отворів біля нього. Пояснення маркування: 60 - калібр 60 мм. 杀 - протипіхотна бойова частина; 黑27石 - (黑 - Піротехнічний склад, 27 - можливо 27-й завод (потребує перевірки) , 石 - 石家庄 - місто Шицзячжуан на сході Китаю, столиця провінції Хебей); 4-75-62 - (дата виготовлення, 4 місяць, 1975 р., 1 прототип виготовлений в 1962 р.)", - зазначив експерт.

Також, за його словами, китайські боєприпаси були виявлені раніше. Це могли бути як прямі постачання з Китаю так і через треті країни.

"Наразі за деякими даними росіяни з мінами 60-мм використовують міномети китайського виробництва Type 31 та їх вдосконалену версію - Туре 63. Крім цього, є дані, що росіяни використовують дуже широкий спектр боєприпасів китайського виробництва: від стрілецьких патронів, до 122-мм та 152-мм снарядів та НКРС до РСЗВ", - каже Юрій Пойта.

Хто постачає китайські боєприпаси

Експерт додає, Китай має достатню кількість власних морських, сухопутних та повітряних коридорів, які можуть забезпечити як необхідні обсяги, і темп постачань.

"Вміст відправлень прихований в контейнерах, що дає можливість Китаю стверджувати, що вони містять невійськові товари двосторонньої торгівлі. Дуже ймовірно, що постачання відбувалися напряму з КНР, а не через треті країни", - припускає Пойта.

Реакція з боку України та союзників

Він наголошує, що зазначене вимагає негайної та чіткої реакції української сторони, як у комунікації з Пекіном, так і з Західними партнерами.

"Інакше відсутність реакції як України так і наших партнерів по ЄС і НАТО буде спонукати Китай до збільшення обсягів постачання і розширення номенклатури.

"До речі, постачання Китаєм 2127-ми всюдиходів "Desertcoss 1000-3" залишилась поза увагою, хоча це були військові закупівлі МО РФ, а їх використання значно збільшить мобільність малих груп російських військ", - додав Пойта.

Нагадаємо, непідтримка незалежності Тайваня Сполученими Штатами Америки – для України в нинішніх умовах це більше гарна новина, ніж нейтральна. Опосередковано це може означати, що Китай, для якого питання Тайваню є болісним, не постачатиме летальну зброю російським окупантам.

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